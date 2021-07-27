Федерация фехтования попросила наладить процедуру допинг-контроля на Олимпиаде

Федерация фехтования пожаловалась в Международный олимпийский комитет на организаторов Игр. Просят, в частности, наладить процедуру допинг-контроля и логистику на проходящем турнире.

Как сообщили ранее, саблистка Софья Великая из-за затянувшегося допинг-тестирования не спала сутки.

А рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова из-за проблем с транспортом после сдачи проб смогли добраться до Олимпийской деревни и лечь спать только в 3 часа ночи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.