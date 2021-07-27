Телезрителям рассказали об Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены открыли медальный счет. Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады в плавании. Он стал первым на дистанции 100 метров на спине. Рылов проплыл 100-метровку за 51,98 секунды, установив рекорд Европы. Его партнер по команде – Климент Колесников – финишировал вторым. Ему досталась серебряная награда.

Еще одно серебро завоевали к этой минуте Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Они вышли в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте, но не смогли обойти команду из Китая, как итог – второе место и серебряные медали.

В настоящее время российские олимпийцы идут четвертыми в медальном зачете, имея в активе пять золотых, семь серебряных и три бронзовых награды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.