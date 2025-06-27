Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 09:00

Спорт

Футболист Роналду получит 492 миллиона евро по новому контракту с ФК "Аль-Наср"

Футболист Роналду получит 492 миллиона евро по новому контракту с ФК "Аль-Наср"

Занятия спортом в домашних условиях обсудят в программе "Миллион вопросов"

Жителей и гостей столицы пригласили на Московский марафон тренировок

Фестиваль городских видов спорта продлится до 7 сентября

"Шахматный сквер" открыли в Театральном проезде в центре Москвы

Чемпионат ЦАО по футболу в формате 5 на 5 пройдет 28–29 июня

В "Лужниках" пройдет Московский марафон тренировок

Российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Истбурне

Проект "Лето в Москве" пригласил жителей столицы поучаствовать в спортивных тренировках

В Москве можно поиграть в шахматы в "Шахматном сквере" у гостиницы "Метрополь"

Футбольный клуб "Аль-Наср" подписал с Криштиану Роналду двухгодичный контракт, по которому спортсмен заработает 492 миллиона евро. По соглашению, игрок получит акции клуба на сумму 33 миллиона евро, спонсорские контракты до 60 миллионов евро, бонусы за достижения, а также штат из 16 сотрудников, в числе которых три водителя, четыре горничные, два повара, три садовника и четыре охранника.

Болельщики признали российского хоккеиста Никиту Кучерова лучшим игроком команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кроме того, спортсмен в третий раз в карьере завоевал приз "Арт Росс Трофи" как лучший бомбардир чемпионата. Также он во второй раз стал лауреатом премии "Тед Линдсей Эворд", которая вручается лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков.

Москвичи выберут самый удобный и живописный маршрут для пробежек в столице. Голосование стартовало на платформе "Активный гражданин". Горожане выберут лучшую из семи трасс, которая подходит и новичкам, и опытным спортсменам. В голосовании принимают участие маршруты по центральным набережным, в парках "Северное Тушино", "Яуза", "Лосиный остров", в Измайловском парке и на территории усадьбы Кусково. Кроме того, можно начать пробежку от Лужников и двигаться вдоль набережной к деловому центру "Москва-Сити" или к зданию министерства обороны.

Читайте также
спортгородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика