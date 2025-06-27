Футболист Роналду получит 492 миллиона евро по новому контракту с ФК "Аль-Наср"

Футбольный клуб "Аль-Наср" подписал с Криштиану Роналду двухгодичный контракт, по которому спортсмен заработает 492 миллиона евро. По соглашению, игрок получит акции клуба на сумму 33 миллиона евро, спонсорские контракты до 60 миллионов евро, бонусы за достижения, а также штат из 16 сотрудников, в числе которых три водителя, четыре горничные, два повара, три садовника и четыре охранника.

Болельщики признали российского хоккеиста Никиту Кучерова лучшим игроком команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кроме того, спортсмен в третий раз в карьере завоевал приз "Арт Росс Трофи" как лучший бомбардир чемпионата. Также он во второй раз стал лауреатом премии "Тед Линдсей Эворд", которая вручается лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков.

Москвичи выберут самый удобный и живописный маршрут для пробежек в столице. Голосование стартовало на платформе "Активный гражданин". Горожане выберут лучшую из семи трасс, которая подходит и новичкам, и опытным спортсменам. В голосовании принимают участие маршруты по центральным набережным, в парках "Северное Тушино", "Яуза", "Лосиный остров", в Измайловском парке и на территории усадьбы Кусково. Кроме того, можно начать пробежку от Лужников и двигаться вдоль набережной к деловому центру "Москва-Сити" или к зданию министерства обороны.