Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 07:45

Спорт

Жителей и гостей столицы пригласили на Московский марафон тренировок

Жителей и гостей столицы пригласили на Московский марафон тренировок

Фестиваль городских видов спорта продлится до 7 сентября

"Шахматный сквер" открыли в Театральном проезде в центре Москвы

Чемпионат ЦАО по футболу в формате 5 на 5 пройдет 28–29 июня

В "Лужниках" пройдет Московский марафон тренировок

Российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Истбурне

Проект "Лето в Москве" пригласил жителей столицы поучаствовать в спортивных тренировках

В Москве можно поиграть в шахматы в "Шахматном сквере" у гостиницы "Метрополь"

Чемпионат ЦАО по футболу состоится в парке "Красная Пресня"

Марафон тренировок состоится в "Лужниках" в предстоящие выходные

Жителей и гостей столицы пригласили на Московский марафон тренировок. Он стартует в субботу, 28 июня, в 11:30 в Южном ядре олимпийского комплекса "Лужники". Гости мероприятия смогут посетить занятия по джампингу, стретчингу, фит-року, йоге, зумбе. Тренировки пройдут с участием профессиональных тренеров ведущих студий Москвы. Также запланировано выступление артистов, диджеев и барабанщиков.

Кроме того, 28 и 29 июня в парке "Красная Пресня" пройдет чемпионат ЦАО по футболу в формате 5 на 5. Он посвящен празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика