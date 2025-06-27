Жителей и гостей столицы пригласили на Московский марафон тренировок. Он стартует в субботу, 28 июня, в 11:30 в Южном ядре олимпийского комплекса "Лужники". Гости мероприятия смогут посетить занятия по джампингу, стретчингу, фит-року, йоге, зумбе. Тренировки пройдут с участием профессиональных тренеров ведущих студий Москвы. Также запланировано выступление артистов, диджеев и барабанщиков.

Кроме того, 28 и 29 июня в парке "Красная Пресня" пройдет чемпионат ЦАО по футболу в формате 5 на 5. Он посвящен празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.