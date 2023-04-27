ОКР в мае выработает свои рекомендации в ответ на действия МОК

Олимпийский комитет России в конце мая 2023 года выработает свои рекомендации в ответ на действия Международного олимпийского комитета. Об этом рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Условия МОК Поздняков назвал неправомерными и ничтожными. В международной организации предлагают допускать к соревнованиям только тех российских и белорусских спортсменов, которые согласны выступать под нейтральным флагом и кто публично не высказывался в поддержку СВО.

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