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ОКР в мае выработает свои рекомендации в ответ на действия МОК

ОКР в мае выработает свои рекомендации в ответ на действия МОК

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Олимпийский комитет России в конце мая 2023 года выработает свои рекомендации в ответ на действия Международного олимпийского комитета. Об этом рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Условия МОК Поздняков назвал неправомерными и ничтожными. В международной организации предлагают допускать к соревнованиям только тех российских и белорусских спортсменов, которые согласны выступать под нейтральным флагом и кто публично не высказывался в поддержку СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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