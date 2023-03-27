Новости часа: МОК подтвердил свою позицию по атлетам из РФ и Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Италии заявили, что МОК подтвердил свою позицию по атлетам из РФ и Белоруссии. Они вправе участвовать без национальной идентификации – флага, гимна и команд. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго.

На новых территориях РФ до 2026 года сняты ограничения по возрасту для службы в Росгвардии. Об этом говорится в указе президента РФ.

Компании ведут переговоры о поставках, а также сборке в России иранских автомобилей. Об этом рассказали дилеры.