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Новости

27 марта, 20:00

Общество

Новости часа: МОК подтвердил свою позицию по атлетам из РФ и Белоруссии

Новости часа: МОК подтвердил свою позицию по атлетам из РФ и Белоруссии

Новости часа: Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

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Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

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Новости часа: Киев с помощью беспилотника хотел совершит атаку в Тульской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Италии заявили, что МОК подтвердил свою позицию по атлетам из РФ и Белоруссии. Они вправе участвовать без национальной идентификации – флага, гимна и команд. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго.

На новых территориях РФ до 2026 года сняты ограничения по возрасту для службы в Росгвардии. Об этом говорится в указе президента РФ.

Компании ведут переговоры о поставках, а также сборке в России иранских автомобилей. Об этом рассказали дилеры.

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