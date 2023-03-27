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Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

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Состояние фигуриста Романа Костомарова улучшается. Об этом этом заявил его коллега Илья Авербух.

На открытии четвертого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" Авербух отметил, что ситуация начала выправляться. По словам хореографа, несколько дней назад Костомаров записал голосовое сообщение, в котором пообещал вернуться.

Ранее фигурист перенес несколько операций по ампутации конечностей, искусственную вентиляцию легких и кому. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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