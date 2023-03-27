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Матыцин прокомментировал слова Карпина о посте главного тренера сборной РФ по футболу

Матыцин прокомментировал слова Карпина о посте главного тренера сборной РФ по футболу

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Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера сборной по футболу Валерия Карпина о том, что тот не держится за место в национальной команде. Матыцин отметил, что главный тренер является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения, что это не просто лицо команды, а лицо страны.

Ранее Карпин заявлял, если его уволят, то ничего страшного не произойдет. Это не значит, что ему не нравится работать в сборной России, отметил главный тренер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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