Украинские футбольные болельщики потребовали передать ВСУ истребители F-16

Украинские фанаты решили превратить отборочный матч на чемпионат Европы в политическое выступление. На игру с командой Англии на стадион "Уэмбли" они принесли баннеры с требованием передать украинской армии истребители F-16. Это произошло, несмотря на запрет подобных акций со стороны FIFA и UEFA.

Однако на результате игры это никак не отразилось – Украина проиграла хозяевам поля со счетом 0:2. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.