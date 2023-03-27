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Политика

Украинские футбольные болельщики потребовали передать ВСУ истребители F-16

Украинские футбольные болельщики потребовали передать ВСУ истребители F-16

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Украинские фанаты решили превратить отборочный матч на чемпионат Европы в политическое выступление. На игру с командой Англии на стадион "Уэмбли" они принесли баннеры с требованием передать украинской армии истребители F-16. Это произошло, несмотря на запрет подобных акций со стороны FIFA и UEFA.

Однако на результате игры это никак не отразилось – Украина проиграла хозяевам поля со счетом 0:2. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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