27 февраля, 07:45Спорт
МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации
Международный олимпийский комитет (МОК) принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. В силу решение вступит только 23 июня. В этот день полномочия Баха будут переданы новому президенту, который будет избран 20 марта.
Томасу Баху уже 70 лет, он руководил комитетом с 2013 года. За время его президентства российский спорт неоднократно подвергался санкциям.
В 2022 году спортсмены из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, а в марте 2023 года поступила рекомендация допускать россиян к турнирам исключительно в нейтральном статусе.
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