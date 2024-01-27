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27 января, 09:30

Спорт

13-летняя москвичка сдвинула с места грузовик

13-летняя москвичка сдвинула с места грузовик

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13-летняя москвичка установила мировой рекорд среди подростков. Галина Василенко сдвинула с места 27-тонный грузовик и протащила его 14 метров. Силовым экстримом школьница начала заниматься только в августе 2023 года.

До этого девочка занималась гимнастикой, танцами, баскетболом, плаванием и вокалом. Долгое время Галина увлекалась смешанными единоборствами, но получила травму и оставила этот вид спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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