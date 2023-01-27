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Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open

Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open

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Российский теннисист Карен Хачанов уступил третьей ракетке мира Стефаносу Циципасу в 1/2 финала открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне и завершил выступление в турнире. Спортсмен из Греции в упорной борьбе вырвал у россиянина победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.

В текущем розыгрыше Хачанов впервые в карьере смог дойти до полуфинала турнира. Прежде ему не удавалось преодолеть четвертый круг Australian Open.

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