Хачанов уступил Циципасу в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов уступил третьей ракетке мира Стефаносу Циципасу в 1/2 финала открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне и завершил выступление в турнире. Спортсмен из Греции в упорной борьбе вырвал у россиянина победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.

В текущем розыгрыше Хачанов впервые в карьере смог дойти до полуфинала турнира. Прежде ему не удавалось преодолеть четвертый круг Australian Open.