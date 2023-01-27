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Спорт

Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из РФ принять участие в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из РФ принять участие в Азиатских играх

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Спортсменам из России дали шанс вернуться на международную арену. Так, Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским атлетам принять участие в Азиатских играх. Они состоятся с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Их планируется провести в китайском городе Ханчжоу.

Тем временем Международный Олимпийский комитет выдвинул ряд условий. Главное – это то, что спортсмены не должны активно поддерживать специальную военную операцию, при этом участвовать можно будет только в нейтральном статусе – без флага и гимна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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