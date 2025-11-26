26 ноября, 08:00Спорт
Московский "Спартак" одержал победу над казанским "Ак Барс" в матче КХЛ
Московский "Спартак" одержал минимальную победу над казанским "Ак Барс" в матче Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий красно-белых Иван Морозов.
В футбольной Лиге чемпионов зафиксированы неожиданные результаты: лондонский "Челси" разгромил "Барселону" 3:0, а "Манчестер Сити" уступил на своем поле немецкому "Байеру" со счетом 0:2.
