Матч между сборными Аргентины и Мексики стартовал в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Вечером 26 ноября там начался матч между Аргентиной и Мексикой. Уточняется, что это последняя игра в этот день, но при этом одна из самых ожидаемых в групповом этапе. Лионель Месси и компания пытаются реабилитироваться за поражение в первом туре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.