Матч между Аргентиной и Мексикой стартовал в Катаре в рамках ЧМ по футболу

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Вечером 26 ноября начался матч между Аргентиной и Мексикой. Уточняется, что это последняя игра в этот день и одна из самых ожидаемых в групповом этапе. Лионель Месси и его команда попробуют реабилитироваться за поражение в первом туре.

Тем временем сборная Саудовской Аравии не смогла повторить успех, и проиграла Польше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.