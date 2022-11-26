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Новости

26 ноября, 22:30

Спорт

Матч между Аргентиной и Мексикой стартовал в Катаре в рамках ЧМ по футболу

Матч между Аргентиной и Мексикой стартовал в Катаре в рамках ЧМ по футболу

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Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Вечером 26 ноября начался матч между Аргентиной и Мексикой. Уточняется, что это последняя игра в этот день и одна из самых ожидаемых в групповом этапе. Лионель Месси и его команда попробуют реабилитироваться за поражение в первом туре.

Тем временем сборная Саудовской Аравии не смогла повторить успех, и проиграла Польше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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