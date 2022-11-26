В Австралии болельщики порадовались победе своей сборной в игре с Тунисом

В Австралии болельщики радуются победе своей сборной в игре с Тунисом. Матч состоялся сегодня. Австралийцы скандируют кричалки и обнимаются от счастья.

Сборная Австралии не подавала больших надежд, однако показала достойную игру. Впервые более чем за 10 лет Австралия победила в финальной стадии Кубка мира. Теперь болельщики уверены, что их сборная побьется за выход в плей-офф.

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