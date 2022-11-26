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В Катаре прошли первые матчи второго тура группового этапа ЧМ

В Катаре прошли первые матчи второго тура группового этапа ЧМ

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В Катаре прошли первые матчи второго тура группового этапа ЧМ. Группу А сейчас возглавляют сыгравшие вничью Нидерланды и Эквадор, у них по четыре очка после двух туров. Сенегал после поражения в стартовой игре добился первой победы и тоже претендует на выход в 1/8 финала.

В группе В англичане лидируют с четырьмя очками – они победили Иран (6:2), а теперь завершили вничью матч с американцами. Сборная США – третья в таблице с двумя ничьими и, соответственно, двумя очками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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