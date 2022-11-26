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Аргентинские футбольные болельщики поддерживают в Катаре атмосферу праздника

Аргентинские футбольные болельщики поддерживают в Катаре атмосферу праздника

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Аргентинские футбольные болельщики активно поддерживают в Катаре атмосферу масштабного спортивного праздника. Несмотря на то, что сборная Аргентины громогласно проиграла в первом матче на ЧМ, фанаты вовсю веселятся.

Они собрались на одной из площадей Дохи и хором распевают песни. Судя по кадрам, народу на площади очень много, люди практически стоят вплотную. Они держат плакаты с Месси и Марадоной, танцуют и присвистывают. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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