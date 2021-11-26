Роналду устроил истерику в перерыве матча ЛЧ

Футбольный клуб "Ювентус" опубликовал редкие кадры из раздевалки. На видео запечатлены события, происходившие в перерыве матча прошлого сезона Лиги чемпионов. Туринцы тогда играли с "Порту".

Первый матч в Португалии завершился минимальной победой хозяев со счетом 2:1, а после первого тайма в ответной игре "Ювинтус" проигрывал –0:1. Чтобы настроить партнеров на борьбу, Криштиану Роналду в подтрибунном помещении обратился к ним с эмоциональной речью.

В выражениях Роналду не стеснялся. Однако итальянский клуб выиграл в дополнительное время, но в следующий тур все равно не вышел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.