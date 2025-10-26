Форма поиска по сайту

26 октября, 21:50

Международный турнир по паделу прошел в "Лужниках"

Бей бандеху, держи сетку: с 21 по 26 октября "Лужники" стали центром мирового падела. Здесь прошел международный турнир "Москва-2025". В столицу съехались 120 спортсменов, представляющих три континента: Европу, Южную Америку и Африку. Среди них – как восходящие звезды падела, так и игроки из топ-30 мирового рейтинга.

За последние годы падел стал одним из самых быстрорастущих видов спорта на планете. Сейчас им занимаются более 30 миллионов человек по всему миру. В некоторых странах по популярности он уступает только футболу.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева окунулась в атмосферу решающих матчей турнира и узнала, чем вызван всемирный успех падела.

спортгородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

