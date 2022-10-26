ФК "Химки" позвал священника для борьбы с чередой поражений

Подмосковный футбольный клуб "Химки" решил бороться с чередой поражений новым способом. После еще одного проигранного матча было принято решение обратиться к священнику. Тот посетил поле и раздевалки, однако это не помогло. Сразу после церемонии "Химки" проиграли "Спартаку" со счетом 0:5.

В данный момент команда находится на 15 месте в турнирной таблице. Последняя победа была в начале августа. Тогда футболистам удалось выиграть у "Торпедо".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.