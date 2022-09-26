Спортсменов РФ могут позвать на международные лыжные старты

Российские спортсмены, вероятно, смогут вернуться на международные соревнования. Пока речь идет только о лыжниках. Прозрачный намек сделал президент международной федерации этого вида спорта.

Как отреагировала на это мировая общественность? И не растеряли ли российские спортсмены потенциал за семь месяцев отсутствия?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.