Новый сезон хоккейного клуба ЦСКА стартует 5 сентября

В Москве прошел масштабный праздник для любителей хоккея и болельщиков хоккейной команды ЦСКА.

Хоккейный клуб ЦСКА остается самым титулованным и узнаваемым в России, а его история неразрывно связана с историей отечественного спорта. В новом сезоне руководство рассчитывает построить новую команду и вернуться в клуб Кубка Гагарина. Для этого в Москву пригласили российских хоккеистов из Северной Америки, и в первую очередь – воспитанников Хоккейной школы ЦСКА. Новый сезон стартует для "армейцев" 5 сентября, и красно-синих сразу ждет дерби против "Спартака".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.