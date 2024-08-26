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26 августа, 22:15

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Новый сезон хоккейного клуба ЦСКА стартует 5 сентября

Новый сезон хоккейного клуба ЦСКА стартует 5 сентября

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В Москве прошел масштабный праздник для любителей хоккея и болельщиков хоккейной команды ЦСКА.

Хоккейный клуб ЦСКА остается самым титулованным и узнаваемым в России, а его история неразрывно связана с историей отечественного спорта. В новом сезоне руководство рассчитывает построить новую команду и вернуться в клуб Кубка Гагарина. Для этого в Москву пригласили российских хоккеистов из Северной Америки, и в первую очередь – воспитанников Хоккейной школы ЦСКА. Новый сезон стартует для "армейцев" 5 сентября, и красно-синих сразу ждет дерби против "Спартака".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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