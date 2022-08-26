Спортсмен Шакил О’Нил заявил, что верит в теорию о плоской Земле

Четырехкратный чемпион NBA озадачил публику своими умозаключениями. На одном из шоу он заявил, что Земля плоская. В качестве аргумента О’Нил рассказал, как летел из США в Австралию, но не перевернулся и не летел вниз головой.

Кроме того, легенда NBA добавил, что живет на озере и за 30 лет ни разу не видел, как оно движется влево или вправо. В конце речи баскетболист подытожил, что человека многому учат, но это все лишь теория. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.