Бывший доставщик еды стал паралимпийским чемпионом

Экс-курьер "Яндекс. Еды" стал паралимпийским чемпионом. Историю Михаила Асташова, которого называют бурятским Вуйчичем, обсуждают в Сети.

Асташов завоевал золото в велоспорте на этой Паралимпиаде. Он стал лучшим в индивидуальных заездах на 3 тысячи метров, установил новый мировой и паралимпийский рекорды.

Прошлой зимой молодой человек действительно работал курьером, уже тогда он был известным в мире параспорта. Но тренеры, по признаниям спортсмена, в него не особо верили. Нужно было набрать дополнительные очки, чтобы попасть в Токио. В итоге работа курьером помогла не только финансово, но и физически. На сегодняшний день Асташов – паралимпийский чемпион. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.