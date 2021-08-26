Горбенко рассказал о ЧМ по волейболу 2022 года

На Манежной площади запустили часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу 2022 года, который пройдет через год. Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко рассказал, что впервые в истории он будет проходить в России.

"60 лет мы ждем этого события для нашего одного из самых любимых видов спорта – волейбола. Впервые в истории он пройдет в России. Настолько ожидаемое событие, я думаю, что эти часы придется постоянно останавливать – они будут торопить это событие, стараться приблизить его, и мы все будем его очень ждать", – отметил Горбенко.

Заммэра подчеркнул, что в России самые требовательные отзывчивые и добрые любители волейбола в мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.