За год до старта ЧМ по волейболу на Манежной площади запустили часы обратного отсчета

На Манежной площади запустили часы обратного отсчета до старта Чемпионата мира по волейболу 2022 года.

Он пройдет ровно через год, с 26 августа по 11 сентября, в столице и еще в девяти городах России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.