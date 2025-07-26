Чемпионат по стритболу пройдет в районе Люблино 26 июля

26 июля на Краснодарской улице в районе Люблино состоится большой чемпионат по стритболу с участием единых команд. Почетными гостями мероприятия станут легенды баскетбола Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов.

Кроме этого, 27 июля на Петровском бульваре Мозгов проведет открытый мастер-класс по баскетболу, расскажет о чемпионстве НБА, совместной игре с американским баскетболистом Леброном Джеймсом, а также сфотографируется и раздаст автографы всем желающим.

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