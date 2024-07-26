Парижане выразили недовольство из-за неудобств, вызванных организацией Олимпиады

Жители Парижа жалуются на то, что масштабное спортивное событие причиняет им неудобства. Для проведения Олимпиады-2024 в городе установили многочисленные заборы и тысячи металлических ограждений. На некоторые территории можно попасть только по пропускам.

Кроме того, около 50 олимпийских делегаций высказали свое недовольство организацией Игр еще до начала соревнований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.