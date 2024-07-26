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26 июля, 16:30

Спорт

Парижане выразили недовольство из-за неудобств, вызванных организацией Олимпиады

Парижане выразили недовольство из-за неудобств, вызванных организацией Олимпиады

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Жители Парижа жалуются на то, что масштабное спортивное событие причиняет им неудобства. Для проведения Олимпиады-2024 в городе установили многочисленные заборы и тысячи металлических ограждений. На некоторые территории можно попасть только по пропускам.

Кроме того, около 50 олимпийских делегаций высказали свое недовольство организацией Игр еще до начала соревнований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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