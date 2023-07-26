Новости часа: решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду не будет принято в октябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение по допуску россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже не будет принято на сессии Международного олимпийского комитета в октябре. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах.

30 июля в Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад. Это следует из указа президента Владимира Путина.

Автобусы у четырех станций БКЛ московского метро будут останавливаться чаще. Об этом заявил Мосгортранс.