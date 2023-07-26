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Спорт

Новости часа: решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду не будет принято в октябре

Новости часа: решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду не будет принято в октябре

Роман Костомаров встретился с семьей после выписки из больницы

Более 30 тематических зон организуют в "Лужниках" в рамках МУФ-2023

Участники ралли "Шелковый путь" финишировали в Москве

Минспорт внес гонки дронов и лазерный бой во Всероссийский спортивный реестр

Школьные бассейны и спортзалы хотят открыть для всех желающих

Новости часа: ВСУ вели обстрел бригады скорой помощи в Херсонской области

РФ и КНР планируют провести совместный форум, посвященный ЗОЖ

Новости мира: в Израиле вновь прошли протесты против судебной реформы

Собянин рассказал о подготовке столицы к соревнованиям по гребле "Кубок Доброй Воли"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение по допуску россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже не будет принято на сессии Международного олимпийского комитета в октябре. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах.

30 июля в Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад. Это следует из указа президента Владимира Путина.

Автобусы у четырех станций БКЛ московского метро будут останавливаться чаще. Об этом заявил Мосгортранс.

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