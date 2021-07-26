Саблистка Позднякова завоевала золото на Олимпиаде в Токио

Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую.

Золото Поздняковой стало вторым в зачете делегации спортсменов ОКР на Олимпиаде, серебряная медаль Великой – пятой. Всего у российских олимпийцев 10 медалей, включая три бронзовых.

Ранее бронзу завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев в синхронных прыжках в воду. А накануне медаль высшей пробы принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.