Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 12:00

Спорт

В "Лужниках" пройдет Московский марафон тренировок

В "Лужниках" пройдет Московский марафон тренировок

Российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Истбурне

Проект "Лето в Москве" пригласил жителей столицы поучаствовать в спортивных тренировках

В Москве можно поиграть в шахматы в "Шахматном сквере" у гостиницы "Метрополь"

Чемпионат ЦАО по футболу состоится в парке "Красная Пресня"

Марафон тренировок состоится в "Лужниках" в предстоящие выходные

Футболист Матвей Сафонов погасил долг по алиментам

15-летний москвич победил шахматиста Магнуса Карлсена на международном онлайн-турнире

В Москве открылись новые бесплатные спортивные площадки

В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль

В Южном ядре спорткомплекса "Лужники" 28–29 июня пройдет Московский марафон тренировок. Для всех гостей подготовили обширную фитнес-программу: занятия по джампингу, стретчингу, танцам, фит-року, йоге и зумбе. Для детей будут организованы специальные тренировки.

Все занятия проведут профессиональные инструкторы из ведущих фитнес-студий Москвы. Посетители смогут пройти ниндзя-полосу, проверить силу с помощью силомера, поучаствовать в турнире по армрестлингу и попробовать себя в городских видах спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика