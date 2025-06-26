В "Лужниках" пройдет Московский марафон тренировок

В Южном ядре спорткомплекса "Лужники" 28–29 июня пройдет Московский марафон тренировок. Для всех гостей подготовили обширную фитнес-программу: занятия по джампингу, стретчингу, танцам, фит-року, йоге и зумбе. Для детей будут организованы специальные тренировки.

Все занятия проведут профессиональные инструкторы из ведущих фитнес-студий Москвы. Посетители смогут пройти ниндзя-полосу, проверить силу с помощью силомера, поучаствовать в турнире по армрестлингу и попробовать себя в городских видах спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.