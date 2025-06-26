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26 июня, 08:00

Спорт

Российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Истбурне

Российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Истбурне

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Российские теннисистки прошли очередной этап на травяном турнире в британском Истбурне. Спортсменки вышли в четвертьфинал первенства. Анастасия Павлюченкова в тяжелой борьбе одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл, Анна Блинкова за час с небольшим обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сан, а Камилла Рахимова выбила из соревнований шестую ракетку турнира – американку Пейтон Стирнс.

Тем временем футбольный матч между командами "Индепендьенте Медельин" и "Санта-Фе" завершился нулевым счетом. Однако "ничья" не помешала болельщикам отпраздновать это событие с размахом. Шествие сопровождалось громкими возгласами и фейерверками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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