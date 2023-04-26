Олимпийский комитет России будет добиваться изменения рекомендаций МОК

Президент Олимпийского комитета России потребовал от МОК жестче реагировать на вмешательство Запада в автономию спорта. Станислав Поздняков отметил, что будет добиваться изменения рекомендаций по допуску россиян к международным соревнованиям.

Ранее МОК предложил брать на турниры только тех российских спортсменов, которые согласны выступать под нейтральным флагом и никак не связаны с вооруженными силами и органами безопасности. В ответ на это Олимпийский комитет России планирует выпустить собственные рекомендации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.