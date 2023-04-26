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Футбольный клуб "Тоттенхэм" вернул зрителям деньги за билеты из-за неудачного матча

Футбольный клуб "Тоттенхэм" вернул зрителям деньги за билеты из-за неудачного матча

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Руководство футбольного клуба "Тоттенхэм", который в минувшее воскресенье, 23 апреля, пропустил от "Ньюкасла" шесть мячей, решила вернуть зрителям деньги за билеты. В официальном заявлении пресс-службы клуба сообщается, что простого извинения на словах в таком случае явно не достаточно, потому было принято решение возместить болельщикам расходы.

Тем временем, генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против низкого уровня судейства в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщили СМИ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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