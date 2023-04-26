Польская авиакомпания не пустила российскую теннисистку на рейс из-за паспорта РФ

В польской авиакомпании LOT подтвердили, что сняли с рейса российскую теннисистку Виталию Дьяченко из-за ее гражданства. Она следовала из Каира в Ниццу транзитом на турнир.

По словам теннисистки, ей показали переписку с офисом в Варшаве. Там были указаны причины, по которым могут отказать в перелете, но были и исключения. Под некоторые из них спортсменка подпадала. В частности, у нее была не туристическая поездка, она следовала транзитом в другую страну. Тем не менее, на борт российскую теннисистку так и не пустили.

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