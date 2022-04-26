Международная федерация хоккея лишила РФ права проводить чемпионат мира в 2023 году

Россия останется без чемпионата мира по хоккею. РФ лишили права проводить данный турнир. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея.

Соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге в мае 2023 года. Как уточнили в федерации, решение о переносе турнира из России приняли из соображений безопасности всех игроков, официальных лиц, а также болельщиков.

Теперь решение о новой стране-хозяйке примут на конгрессе организации в Финляндии во время предстоящего мирового первенства, которое пройдет с 13 по 29 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.