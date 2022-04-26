В Кремле вручили награды серебряным и бронзовым призерам Олимпиады в Пекине

В Кремле вручили государственные награды призерам Олимпийских игр в Пекине. Серебряных и бронзовых медалистов награждали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.

Спортсменам вручили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й и 2-й степени. Отметили российских хоккеистов, лыжников, фигуристов, конькобежцев, биатлонистов, шорт-трекистов, саночников, прыгунов с трамплина и фристайлеров.

Золотых медалистов позднее будет награждать Владимир Путин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.