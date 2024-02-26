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26 февраля, 07:45

Спорт

Отборочные этапы Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе начались в столице

Отборочные этапы Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе начались в столице

В столице проходит Кубок мэра Москвы по стендовой стрельбе

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В столице начались отборочные этапы Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе. На этой неделе претендентам на участие предстоит состязаться в одном из видов спортивно-охотничьей стрельбы. На каждом этапе спортсмены будут стрелять по 50 мишеням в день.

Отборочные этапы пройдут с февраля по апрель. На каждом будет формироваться личный зачет участников. Финальные этапы запланированы на конец мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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