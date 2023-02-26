Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна – СМИ

Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее у фигуриста был зафиксирован спазм сосудов. Сейчас его показатели стабильны, но делать выводы пока рано. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позже у него развился сепсис.

Медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы, несколько пальцев на руках. Также у него произошло поражение четверти головного мозга. Костомаров находится на ИВЛ.

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