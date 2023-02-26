Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Спорт

Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна – СМИ

Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна – СМИ

Даниил Медведев выиграл второй турнир ATP подряд

"Актуальный репортаж": Fan ID станет обязательным с 3 марта

Овечкин подарил клюшку 10-летнему актеру из сериала Last of Us

Легионеры "Зенита" Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ

Новости часа: один человек погиб и один ранен при обстреле села в Белгородской области

Новости часа: делегацию РФ в Вене не допустили к возложению цветов 23 февраля

Как добраться до горнолыжных трасс Подмосковья

Федерация шахмат России перейдет в Азию 28 февраля

У фигуриста Костомарова повреждена часть мозга – СМИ

Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее у фигуриста был зафиксирован спазм сосудов. Сейчас его показатели стабильны, но делать выводы пока рано. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позже у него развился сепсис.

Медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы, несколько пальцев на руках. Также у него произошло поражение четверти головного мозга. Костомаров находится на ИВЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика