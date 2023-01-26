Олимпийский совет Азии предложил россиянам вернуться к состязаниям

Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским атлетам принять участие в Азиатских играх. Но для этого следует учесть ряд условий МОК.

Главное – это то, что спортсмены не должны поддерживать специальную военную операцию. При этом участвовать можно будет только в нейтральном статусе. Ранее сам МОК предложил федерациям рассмотреть возможность участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

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