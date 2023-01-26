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26 января, 21:45

Спорт

Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России соревноваться под своей эгидой

Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России соревноваться под своей эгидой

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Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским атлетам принять участие в Азиатских играх. Но при соблюдении условий МОК.

В то же время в самом Международном олимпийском комитете также не против видеть россиян на международных соревнованиях. Но только тех, кто не выражает активной поддержки специальной военной операции. При этом участвовать можно будет только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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