IBU не будет возвращать биатлонистов РФ на международные соревнования после заявления МОК

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не будет возвращать на соревнования ни россиян, ни белорусов, несмотря на заявления МОК. Ранее Международный олимпийский комитет предложил допустить российских и белорусских спортсменов, но есть условия. Главное – атлеты не должны выражать активную поддержку специальной военной операции, тогда они будут участвовать в нейтральном статусе.

Олимпийский комитет России не согласен с ограничениями МОК по возвращению россиян к соревнованиям. Об этом высказался президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, такие меры наносят большой ущерб всему международному спорту.

Также представители российского спорта назвали предложенные условия неприемлемыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.