Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Спорт

IBU не будет возвращать биатлонистов РФ на международные соревнования после заявления МОК

IBU не будет возвращать биатлонистов РФ на международные соревнования после заявления МОК

Отец теннисиста Джоковича попал на видео с фанатами в футболках с Z-символикой

В ОКР раскритиковали предложения МОК по возвращению россиян к соревнованиям

Сербские фанаты развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

В МОК заявили, что будут настаивать на запрете проведения турниров в РФ и Белоруссии

УЕФА перенес матч за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины

УЕФА перенес матч за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины

Сербские болельщики развернули российский флаг на чемпионате Австралии по теннису

FIFA представила официальный мяч женского ЧМ-2023

Новости часа: Германия намерена одобрить поставки танков из Польши на Украину 25 января

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не будет возвращать на соревнования ни россиян, ни белорусов, несмотря на заявления МОК. Ранее Международный олимпийский комитет предложил допустить российских и белорусских спортсменов, но есть условия. Главное – атлеты не должны выражать активную поддержку специальной военной операции, тогда они будут участвовать в нейтральном статусе.

Олимпийский комитет России не согласен с ограничениями МОК по возвращению россиян к соревнованиям. Об этом высказался президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, такие меры наносят большой ущерб всему международному спорту.

Также представители российского спорта назвали предложенные условия неприемлемыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика