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Спорт

В ОКР раскритиковали предложения МОК по возвращению россиян к соревнованиям

В ОКР раскритиковали предложения МОК по возвращению россиян к соревнованиям

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Олимпийский комитет РФ заявил, что не согласен с ограничениями МОК по возвращению россиян к соревнованиям. Об этом высказался президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, такие меры наносят большой ущерб всему международному спорту.

Ранее Международный олимпийский комитет предложил допустить российских и белорусских спортсменов, которые не выражают активную поддержку специальной военной операции. Однако участвовать они будут в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Но даже если у МОК возникнут сомнения в отношении атлетов, то отстранить их смогут в любой момент.

Представители российского спорта уже назвали предложенные условия неприемлемыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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