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Спорт

В МОК заявили, что будут настаивать на запрете проведения турниров в РФ и Белоруссии

В МОК заявили, что будут настаивать на запрете проведения турниров в РФ и Белоруссии

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В Международном Олимпийском комитете (МОК) заявили, что будут настаивать на запрете проведения в России и Белоруссии турниров под эгидой международных и европейских федераций. При этом в МОК предложили разрешить выступать отдельным атлетам, но только в нейтральном статусе.

Претендентам на участие в соревнованиях нужно пройти проверку. В частности, на допуск могут рассчитывать только те спортсмены, которые не поддерживают спецоперацию.

Руководители российского спорта уже назвали предложенные МОК условия неприемлемыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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