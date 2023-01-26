В МОК заявили, что будут настаивать на запрете проведения турниров в РФ и Белоруссии

В Международном Олимпийском комитете (МОК) заявили, что будут настаивать на запрете проведения в России и Белоруссии турниров под эгидой международных и европейских федераций. При этом в МОК предложили разрешить выступать отдельным атлетам, но только в нейтральном статусе.

Претендентам на участие в соревнованиях нужно пройти проверку. В частности, на допуск могут рассчитывать только те спортсмены, которые не поддерживают спецоперацию.

Руководители российского спорта уже назвали предложенные МОК условия неприемлемыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.