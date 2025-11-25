25 ноября, 22:45Спорт
Евгений Плющенко подал жалобу на мать фигуристки Костылевой
Евгений Плющенко подал жалобу на мать фигуристки Елены Костылевой в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Мария Львова-Белова сообщила, что юристы уже начали разбираться в ситуации. Конфликт между тренерским штабом и матерью спортсменки длится давно и сопровождается взаимными претензиями.
По словам Плющенко, мать девочки нарушала правила тренировочного процесса и оказывала давление на юную фигуристку. Тренерский штаб зафиксировал случаи физического воздействия и передал материалы в органы опеки. Омбудсмен отметила, что в конфликте есть вопросы к поведению обеих сторон.
