Евгений Плющенко подал жалобу на мать фигуристки Костылевой

Евгений Плющенко подал жалобу на мать фигуристки Елены Костылевой в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Мария Львова-Белова сообщила, что юристы уже начали разбираться в ситуации. Конфликт между тренерским штабом и матерью спортсменки длится давно и сопровождается взаимными претензиями.

По словам Плющенко, мать девочки нарушала правила тренировочного процесса и оказывала давление на юную фигуристку. Тренерский штаб зафиксировал случаи физического воздействия и передал материалы в органы опеки. Омбудсмен отметила, что в конфликте есть вопросы к поведению обеих сторон.

