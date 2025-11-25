Футболист Игорь Акинфеев установил рекорд по длительности карьеры в одном клубе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную карьеру профессионального футболиста в одном клубе. Спортсмен выступает за "армейцев" уже 35 лет и 25 дней, и этот путь продолжается.

Сам Акинфеев напомнил, что пришел в ЦСКА в 4 года, не думая о званиях и наградах и руководствуясь любовью к футболу. Как отмечает спортсмен, ему удалось посвятить любимому делу всю жизнь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.