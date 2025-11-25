Евгений Плющенко написал жалобу на мать одной из своих подопечных

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко написал жалобу уполномоченному по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой на мать одной из своих подопечных – Елену Костылеву. В прошлом сезоне она выиграла первенство России среди юниоров и стала победительницей финала серии Гран-при страны.

Тренер сообщил о жестоком обращении с ребенком. Ранее в Сети появлялась информация, что мама ограничивает 14-летнюю спортсменку в еде, отнимает у нее телефон и постоянно критикует. С тренировок эмоциональную родственницу пришлось удалить. Она ругалась на дочь, тренеров, других детей и их родителей.

