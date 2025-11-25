Александр Овечкин провел 1514-й матч в НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин нацелился на новый рекорд. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" в мачте с "Коламбус Блю Джекетс" вышел на лед в 1514-й раз. Он поднялся на 23-е место по числу проведенных игр в чемпионатах лиги.

На 22-й строчке рейтинга находится завершивший карьеру нападающий Мэтт Каллен, на его счету 1 516 матчей.

Команда Овечкина победила со счетом 5:1. Россиянин на этот раз не забил, но отметился результативной передачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.